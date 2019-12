Bruno Genesio sur l'ambiance qui règne autour de l'Olympique lyonnais "Il y a un climat négatif qu'on sous-estime autour du club, qui a forcément un impact sur les joueurs". pic.twitter.com/puIW7yEPsb

Bruno Genesio serait sans doute encore aux commandes de l'Olympique Lyonnais s'il n'avait pas eu des relations aussi compliquées avec les supporters,: « Je pense que les supporters s’attendaient à autre chose pour leur club, à des titres et certainement un entraîneur de renom. Je pense que c’est le point de départ de leur insatisfaction. Ils n’ont pas conscience de la différence entre Paris et Lyon aujourd’hui », a estimé le technicien sur le plateau de l'émission dominicale.: « Je suis surpris par cette moitié de saison de Lyon. Mais il y a des circonstances qui expliquent cette situation. Il y a peut-être aussi un climat autour du club que l’on mésestime ou sous-estime. Ce climat négatif a forcément un impact sur les joueurs et sur le club en général. Mais je connais bien ce club et je sais qu’il va revenir dans des eaux plus normales ». Pour rappel, l'OL a buté sur Reims samedi soir et passera les fêtes dans la deuxième moitié du classement.