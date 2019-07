Lyon trop fragile pour ces Reds

Quand la défense de Liverpool, l’une des plus hermétiques de l’histoire la saison passée, concède la bagatelle de 11 buts en 6 matches de préparation, dont 3 lors de la seule dernière déroute face à Napoli (0-3), il y a de quoi, sinon alerter ce bon M. Klopp, au moins mettre la puce à l’oreille d’un Olympique Lyonnais. A l’approche de la reprise, l’équipe de Sylvinho, en plein triptyque anglais après un dernier succès sur Arsenal (2-1) et avant Bournemouth, se voyait bien profiter ce mercredi, à Genève, des largesses, même momentanées, du champion d’Europe.

Confirmation d’entrée avec la très inhabituelle faute de main d’Alisson, contraint de faucher Moussa Dembélé dans sa surface et de provoquer le penalty que transforme Memphis Depay (0-1, 4e). De quoi se mettre en confiance, à ceci près que l’OL, à l’exception d’un contre de Dembélé, mal conclu (14e), ne va dès lors plus rien montrer ou presque…

3e défaite en 4 matches

Les Reds prennent le match à leur compte et déroulent. Une occasion, un but pour Roberto Firmino qui, pour son premier match, profite de l’intervention mal maîtrisée de Thiago Mendes et trompe Lopes en pivot dans la surface (1-1, 17e). Et dire que le Brésilien n’a repris l’entraînement que depuis trois jours… Dans la foulée, sur un centre sans danger, Jason Denayer rate son coup de tête et prend de court Andersen qui, après avoir déjà obligé Lopes à s’en remettre à son poteau en début de match, trompe cette fois pour de bon le portier lyonnais au point de penalty (2-1, 21e). Pas la meilleure façon de fêter son premier match sous ses nouvelles couleurs pour le jeune Danois.

Lui aussi de retour de vacances, après la CAN, Mohamed Salah, avec un peu plus de rythme et d’efficacité, aurait pu faire encore plus mal à une défense lyonnaise transpercée de toutes parts.

Face aux Gunners, Lyon s’était secoué en milieu de seconde période pour l’emporter. Cette fois, le réveil n’a pas sonné. Alors que Jürgen Klopp sortait ses cadres les uns après les autres pour laisser place aux "Baby Reds", le constat restait toujours aussi préoccupant pour l’OL, réduit à courir après le ballon, en difficulté sur ses ailes et inexistant dans l’entrejeu. Pour concéder un nouveau but sur la frappe en pleine lucarne du jeune Harry Wilson, prêté la saison passée à Derby County, qui ne laissait aucune chance à Ciprian Tatarusanu (3-1, 53e). Traoré sera le seul à vaguement menacer Alisson (60e). C’est bien une troisième défaite en quatre matches de préparation pour l’OL version Sylvinho, qui va devoir se poser les bonnes questions à neuf jours de la reprise de la Ligue 1 contre Monaco. Klopp, lui, aura bien d’autres garanties à faire valoir dimanche contre Manchester City à l’heure du Community Shield.