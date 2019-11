Lyon tient la victoire à 10 contre Nice et se replace dans le Top 5 / L1 (J14)

Le debrief

L’instant T :

Les Lyonnais étaient acculés dans leur camp, en particulier depuis la réduction du score de Kasper Dolberg. Mais l’expulsion de Patrick Burner à cinq minutes de la fin du temps réglementaire a quelque peu stoppé les Niçois dans leur élan. Ils ont poursuivi leur exercice d’attaque-défense. Mais jamais plus ils n’ont réussi à réellement mettre à contribution Anthony Lopes, les Gones gérant mieux leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

Les buts

Les tops et les flops

Moussa DEMBELE (7)

DANTE (3)

MARCAL (non noté)

La feuille de match

LYON - NICE : 2-1

Lyon

Nice

La tête avant les jambes. Au mental plus qu’au talent, Lyon a renoué avec le succès samedi contre Nice (2-1), deux semaines après sa défaite à Marseille (2-1). L’OL a joué près d’une heure en infériorité numérique et a passé la majeure partie de la seconde période dans son propre camp, sans pour autant craquer. Avec cette victoire, les Gones remontent provisoirement dans le Top 5 de L1 et décrochent un 4eme succès en 7 matchs toutes compétitions confondues sous Rudi Garcia. Les Niçois eux ne décollent toujours pas. Ils ont concédé une 6eme défaite de rang en déplacement et restent englués dans la seconde moitié du classement en L1.Reine-Adelaïde déborde côté gauche et trouve Terrier, qui cherche à lancer M.Dembélé. Dante intercepte, mais manque son contrôle, ce dont profte « JRA ». A l’entrée de la surface, il déclenche une frappe croisée au sol qui se loge dans le petit filet de W.Benitez.Mésentente entre Nsoki et Dante qui profite sur la ligne médiane à Terrier. L’attaquant de l’OL fixe la défense niçoise avant de lancer M.Dembélé, séché dans la surface par Hérelle. Penalty incontestable et transformé par le meilleur buteur de L1, qui prend W.Benitez à contre-pied.Sur la droite, Boudaoui fixe avant de lancer Burner. Le latéral niçois envoie un centre fort à terre que Dolberg coupe au premier poteau. D’une petite déviation croisée, l’attaquant danois trompe A.Lopes, avec l’aide du montant.Moussa Dembélé n’a pas touché énormément de ballons (22), en a perdu beaucoup (13) et a connu du déchet (50% de passes réussies). Mais il a plus apporté que ces chiffres ne le montrent. Buteur sur un penalty qu’il a lui-même provoqué, il a pesé sur la défense niçoise. Précieux par sa débauche d’énergie et son impact physique, à l’image de l’action où il provoque l’expulsion de Burner.Dante n’est décidément pas dans le coup ces dernières semaines. Le défenseur brésilien commence à faire son âge s’est encore montré régulièrement en retard dans ses interventions. Il est impliqué sur les deux buts lyonnais, avec un geste technique raté et une mésentente avec Nsoki. Toujours à la limite, il ne dégage pas la sérénité attendue avec son statut de capitaine et d’ancien du groupe.Préféré à Youssouf Koné au coup d’envoi, Marçal avait une opportunité de marquer des points pour la suite de la saison. Peine perdue pour le latéral brésilien, passé à côté de son match dans les grandes largeurs. Pris dans son dos à deux reprises, il a été expulsé pour un coup de pied dans le visage de Boudaoui. Un cauchemar.Temps frais – Pelouse excellente: M.Delerue (: Reine-Adelaïde (10eme) et M.Dembélé (28eme sp) pour Lyon – Dolberg (78eme) pour Nice: Reine-Adelaïde (33eme) et T.Mendes (94eme) pour Lyon – Dante (56eme), Burner (65eme et 86eme) et Ounas (94eme) pour Nice: Marçal (34eme) pour Lyon – Burner (86eme) pour NiceA.Lopes () – Dubois (cap) (), Andersen (), Denayer (), Marçal () – T.Mendes (), Tousart () – B.Traoré () puis Cornet (71eme), Reine-Adelaïde () puis Y.Koné (36eme /), Terrier () puis Rafael (80eme) – M.Dembélé (: Racioppi (g), Marcelo, Caqueret, Cherki: R.GarciaW.Benitez () – Burner (), Hérelle () puis M.Sarr (46eme /), Dante (cap) (), Nsoki () - Cyprien (), Lees-Melou () - Boudaoui () puis Lusamba (80eme), Ounas (), Ganago () puis Maolida (61eme) - Dolberg (: Clémentia (g), G.Lloris, K.Thuram, D.Barbosa: P.Vieira