🎙 Ciprian Tatarusanu est en conférence de presse avant #OLSB29 en @CoupeLigueBKT : " Le choix du gardien est une décision du coach. Je m'entraîne tous les jours pour changer la situation. Un départ n'est pour l'instant pas envisagé. J'essaye de tout donner lorsque je joue. "

— Olympique Lyonnais (@OL) January 6, 2020

Ciprian Tatarusanu, 33 ans, n’a joué qu’un match cette saison avec l'OL, maisEn conférence de presse, le portier rhodanien revient sur son rôle de numéro 2 derrière Anthony Lopes : «Je suis là pour jouer chaque match mais je respecte la décision de l’entraîneur. C’est normal de ne pas être content quand on ne joue pas. C’est une situation un petit peu bizarre pour moi, mais ce n’est pas une tragédie. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Je fais tout pour jouer en m’entrainant correctement. Le plus difficile, c'est de rester sur le banc car ça me fait mal au dos (rires).», a-t-il glissé.«C’est une année bizarre pour moi, puisque pour l’entraîneur (Rudi Garcia et Sylvinho avant lui, ndlr) je suis le deuxième gardien. Je suis bien et je continue de m’entraîner chaque jour.», a ajouté Tatarusanu.