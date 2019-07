Lyon-Sylvinho: "On a un problème à gauche..."

Plus encore que le contenu très pauvre de la performance de son équipe surclassée par Liverpool ce mercredi, à Genève, en amical (1-3), Sylvinho, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, avait un autre souci que ce seul résultat défavorable face aux champions d'Europe, "du très haut niveau avec certains des meilleurs joueurs du Monde", prenait le temps de préciser le technicien brésilien. Le successeur de Bruno Genesio retenait surtout la sortie sur blessure et le remplacement de Marçal dès la 22e minute de jeu par Rafael. Conclusion de Sylvinho à 9 jours de la reprise de la Ligue 1 contre Monaco : "On a un problème car on n’a plus d’arrière gauche pour la semaine prochaine avec la blessure Marçal."

