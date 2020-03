Lyon : Rudi Garcia s'exprime sur les performances de Bruno Guimaraes

Nombreux ont été les points communs entre les victoires lyonnaises contre la Juventus mercredi dernier (1-0) et l’AS Saint-Etienne quatre jours plus tard (2-0). Le plus flagrant fut le niveau affiché par la nouvelle recrue Bruno Guimaraes, impressionnant au milieu d’un trio qui a livré deux premières périodes de haut niveau. Ce que Rudi Garcia n’a pas manqué de souligner mardi devant la presse. « Le trio du milieu a été très bon sur les deux derniers matchs, il est complémentaire. Il est capable d’imposer sa patte à l’adversaire et d’être solide sur le plan défensif, a-t-il reconnu. Et puis il y a une idée d’aller en attaques rapides ».

Garcia : « Guimaraes voit vite et réalise »

Et l’ex-entraîneur marseillais de reprendre : « Les performances de Guimaraes ? Encore une fois c’est une complémentarité. Il n’y a pas que le milieu. Avec le retour de Léo Dubois, on ressort mieux les ballons aussi. La relation est bonne, Houssem (Aouar) est capable de se projeter, Lucas (Tousart) abat un boulot incroyable, Bruno gère derrière. Il voit vite et il réalise, ce n’est pas donné à tout le monde. Il a une qualité de passe qui est souvent juste et ne joue vers l’arrière que s’il est obligé ». Des qualités qui pourraient rendre de grands services à l’OL face au PSG mercredi (21h10), en demi-finale de Coupe de France.