Lyon n'avance plus

Ligue des champions comprise, voilà six matches que l’OL n’a plus goûté à la victoire. En Ligue 1, c’est une cinquième déconvenue de rang que les hommes de Sylvinho ont enregistrée ce mercredi, sur le terrain de Brest (2-2). Après deux revers contre Montpellier et Paris, plus deux matchs nuls face à Bordeaux et Amiens. Comme face à cette dernière formation picarde, Lyon a pourtant mené au score à Francis-Le Blé avant de craquer dans les derniers instants de la partie. Des largesses coupables qui commencent à peser lourd puisque les Gones, prétendants naturels au podium et à la C1, sont aujourd’hui relégués dans le ventre mou du classement, en 10e position.

Dembélé a pourtant fait le nécessaire pour faciliter la vie aux siens, buteur pour la sixième fois en sept levées (0-1, 28e) – du jamais vu à Lyon depuis un certain Bernard Lacombe en 1976, rappelle Opta. Seulement dans la foulée, Court a remis les pendules à l’heure en faveur des Bretons, d’un centre-tir fuyant mal lu par Lopes (1-1, 29e). Et le même Court, formé à l’OL cinq années durant, a de nouveau répliqué en seconde période au but plein de sang froid de Cornet (1-2, 70e). Cette fois d’une frappe en pivot bien sentie consécutive à une astucieuse talonnade de Faussurier (2-2, 86e).

"On n’a pas fait un bon match, pas fait une bonne première période ; on se réveille trop tard après la pause et on replonge dans nos travers, déplorait à chaud Tousart sur l’antenne de beIN SPORTS. On manque d’entrain et de mobilité, il faut créer des automatismes… Ce soir, on est encore déçus, ça fait chier de faire une série comme ça, pour nous et les supporters. Le coach essaie de mettre des choses en place, ça ne va pas venir comme ça en claquant des doigts mais il faut rester positif. On perd trop de points et c’est inadmissible quand on est à Lyon."