Lyon : Le dernier baroud d'honneur de Tousart

A Lyon, Lucas Tousart tente de soigner sa sortie. Alors que le milieu de terrain finit sa cinquième saison sous les couleurs lyonnaises, le natif d'Arras s'apprête à changer d'air. En effet, durant le mercato d'hiver, le Hertha Berlin n'a pas hésité à investir 25 millions d'euros, plus un intéressement de 10 % sur une possible plus-value, pour s'acheter ses services à partir de la saison prochaine, si le club est maintenu en Bundesliga en fin d'exercice (13eme actuellement). Après avoir tout connu ou presque entre Rhône et Saône, le numéro 29 va donc découvrir autre chose dans les prochains mois.

« Le choix peut paraître un peu bizarre »

« J’avais des envies de départ l’été dernier, déjà, j’étais dans une situation un peu délicate, je ne savais pas encore si j’allais être intégré dans le nouveau projet, si j’allais jouer. Donc, il y avait eu une réflexion. (...) C’est vrai que le choix peut paraître un peu bizarre, mais il est très réfléchi. (...) Berlin, c’est la capitale, un gros investisseur est arrivé et ils ont envie de faire les choses bien. La Bundesliga est un gros championnat et je me suis dit qu’être au début du projet pouvait être très intéressant », expliquait d'ailleurs récemment Tousart, au sujet de son transfert, au journal L'Equipe.

Tousart décisif contre la Juve

Pas toujours épargné par les supporters lyonnais, le milieu de terrain entend cependant bien finir en beauté son aventure à Lyon. Dernièrement, il s'est même illustré de la plus belle des manières en offrant la victoire à son équipe en 8eme de finale aller de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin (1-0), avant de ne pas être loin de marquer à nouveau lors du derby contre Saint-Etienne quelques jours plus tard (2-0). Ce vendredi, pour la réception de Reims, Tousart est pressenti sur le banc au coup d'envoi de la rencontre comptant pour la 29eme journée de Ligue 1. A moins, que la pandémie de coronavirus n'entraîne l'arrêt momentanée du championnat dans la matinée.