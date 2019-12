Lyon : Le club doit-il regretter Bruno Genesio ?

7 - Lyon reste sur 7 rencontres sans victoire toutes compétitions confondues (4 nuls, 3 défaites), sa pire série depuis mars-mai 1996 (8). Crise. #OLFCN pic.twitter.com/yjhYNaRDiz

— OptaJean (@OptaJean) September 28, 2019

Aulas regrette son choix, Genesio un peu moins



0 - Rudi Garcia s'est incliné lors de chacune des 6 rencontres qu'il a dirigées en Ligue 1 entre Marseille & Lyon

5 défaites avec Marseille



1 défaite avec Lyon



Rengaine. pic.twitter.com/bxWXdGy8Bh



— OptaJean (@OptaJean) November 10, 2019

L’heure des regrets a-t-elle sonné entre Rhône et Saône ? Après trois ans et demi à la tête de l’équipe professionnelle de Lyon et trois qualifications pour la Ligue des Champions, Bruno Genesio n’a pas été reconduit en mai dernier par Jean-Michel Aulas, sous fond de crise entre le Lyonnais de naissance et une partie des supporters du club. Si les résultats étaient globalement là, c’est la manière notamment que ces derniers reprochaient à celui qui entraîne désormais le Beijing Guoan (Chine), depuis juillet dernier.Son départ a été l’occasion de lancer une nouvelle ère avec l’arrivée de Juninho Pernambucano dans le rôle de directeur sportif et celle de Sylvinho comme entraîneur. Un choix que l’ancienne idole du Stade Gerland a dû rapidement sacrifier début octobre après une entame de saison très compliquée, tant dans les résultats que la manière. Si Rudi Garcia a depuis pris les rênes de l’équipe, toujours sur courant alternatif, l’ombre de Genesio n’a pas disparu pour autant du côté de Lyon.Interrogé dernièrement sur le sujet par Eurosport, Aulas ne s’est pas caché au moment de faire son auto-critique. « Genesio ? Je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d’écouter les sifflets. (…) Peut-être que j’ai commis une petite erreur. (…) Je n’ai probablement pas été en harmonie avec ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. Mais les supporters qui réclamaient le départ de Bruno doivent aussi se remettre en cause », expliquait-il notamment à ce sujet.Loin de l’agitation lyonnaise, Genesio semble se plaire en Chine, où il a prolongé jusqu’en 2020, après avoir fini 2eme cette saison. Suite à la sortie de son ancien président, l’intéressé a été appelé à réagir sur RMC Sport. « Je garde de très bons rapports avec lui mais je pense quand même que c’était la bonne décision pour le club et moi à ce moment-là. (…) Ça reste un gros regret car j’aurais voulu travailler avec Juni et continuer à Lyon », a-t-il reconnu par sa part. Pour autant, leur tumultueuse histoire n’est peut-être pas encore terminée…