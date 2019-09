Lyon, la réunion d'urgence

Initialement prévue à 11h, la séance d’entraînement de l’Olympique lyonnais n’a pas débuté avant 13h45 ce vendredi. Un retard inédit causé par une séance vidéo beaucoup plus longue que prévu. Les joueurs et le staff ont pu commenter et faire le point sur ce qui ne fonctionne plus du côté de l’OL depuis maintenant 6 matches. "Ce matin c'était une réunion pour visionner des situations et des points à améliorer", explique Sylvinho, en conférence de presse. "On fait régulièrement ces réunions après les matches afin de réajuster certains points. Chacun peut s'exprimer pour dire s'il est à l'aise ou non dans telle ou telle situation."

Contre Nantes ce samedi (13h30), les Lyonnais vont débuter une série de 3 matches très importants, qui les mènera jusqu’au derby à Geoffroy-Guichard le 6 octobre. Entre les deux journées de Ligue 1, un déplacement périlleux sur la pelouse de Leipzig en Ligue des champions. Un programme corsé qu’il faut aborder de la meilleure des manières, comme l’a expliqué Anthony Lopes: "Nous avons bien échangé à l’entraînement, tout le monde a pu donner ses sensations. Plusieurs choses positives sont ressorties, notamment tactiques. Je pense que la discussion de ce matin était très importante. Beaucoup de personnes ont pris la parole, même ceux qui n’en ont pas l’habitude. Il faut que nous puissions montrer le vrai visage du groupe et de l’Olympique lyonnais."

"Oui, il y a un état d'urgence" Sylvinho

Sans victoires depuis 6 matches (4 nuls, 2 défaites, en comptant la Ligue des champions), l’OL n’a jamais eu un bilan si faible depuis la saison 1995-1996, durant laquelle Guy Stéphan s’était fait limoger. Une situation inédite que l’entraîneur brésilien confirme comme étant urgente. "Oui, il y a un état d'urgence, notamment parce qu'on joue à la maison et qu'on est l'Olympique lyonnais, une grande équipe. Il faut absolument la victoire. Mais pour l'obtenir, il faut du dynamisme, de l'engagement et de la performance", admet-il. Réponse ce samedi contre Nantes.

