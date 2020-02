Lyon : Juninho veut aider Aouar

Il avait sonné la révolte contre Leipzig (2-2) lors du match de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, marqué un superbe but contre Lille, en demi-finale de la Coupe de la Ligue (2-2, 4-3 tab), inscrit le penalty de la gagne à Nice en huitièmes de finale de la Coupe de France. Mercredi, Houssem Aouar a récidivé. Le numéro 8 rhodanien a offert la victoire à l’OL en inscrivant l’unique but de la rencontre face à l’OM, en quart de finale de la Coupe de France. Ce qui a eu le don de plaire à son directeur sportif Juninho, interrogé par la chaîne du club à l’issue de cette qualification. « Pourquoi on a gagné la deuxième mi-temps ? Parce que notre milieu était à l’aise avec le ballon. Ils ont joué en triangle, ils ont joué ensemble. Parfois, Houssem (Aouar, ndlr) a joué un peu comme un deuxième attaquant en laissant seulement deux milieux. Mais il est encore décisif sur un grand match », a reconnu le Brésilien.

Juninho : « Aouar, je l’appelle ‘crack’ »

Evidemment conscient du potentiel du joueur de 21 ans, Juninho en attend beaucoup. Et veut l’aider à trouver une régularité qui lui fait encore défaut pour le moment : « Je rigolais avec lui tout à l’heure, je l’appelle ‘crack ‘. Au Brésil, c’est le mot pour les grands joueurs. Je lui ai dit ‘je vais t’aider à te faire enchaîner des matchs comme ça, pas seulement sur les grands rendez-vous’. Ce n’est pas facile mais il est motivé, il va continuer à bien jouer ». Et en l’absence de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde - deux potentiels leaders techniques - il va sans dire que le niveau de performance d’Aouar influe grandement sur celui des prestations collectives des Gones.