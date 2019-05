La deuxième tentative aura été la bonne. Quatre ans après avoir déjà essayé de faire revenir Juninho à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas touche au but. Evoquée depuis plusieurs jours, l’arrivée de l’ancien milieu de terrain serait désormais bel et bien actée, annonce L'Equipe. Comme espéré par le président lyonnais, Juninho sera le nouveau directeur sportif de l’OL, à moins que les deux parties optent pour le titre de manager général.

La confirmation de l’arrivée du Brésilien va évidemment ravir les supporters rhodaniens, l’ancien joueur de la Seleçao jouissant d’une cote de popularité à nulle autre pareille entre Rhône et Saône. Et pas seulement pour les sept titres de champions remportés lors de ses huit années passées au club ou son art incomparable du coup franc. Son aura a tout autant marqué l’histoire de l’OL et beaucoup espère qu’elle sera aussi efficace dans ses nouvelles fonctions. Le natif de Recife serait déjà à l'oeuvre à Los Angeles.

Tiago aussi de retour ?

Si le grand retour de Juninho est entériné, le mystère demeure quant au nom du prochain entraîneur. La piste menant à Laurent Blanc s’est considérablement refroidie, qui plus est avec le choix de Jean-Michel Aulas de pouvoir s’appuyer sur un directeur sportif. L’OL semble d’ailleurs vouloir introniser un nouvel entraîneur jeune et disposé à travailler avec Juninho mais également avec Bernard Lacombe et Gerard Houllier, les conseillers du président.

Le nom de Sabri Lamouchi est toujours évoqué, de même que ceux de deux novices dans le métier – tout du moins dan le rôle de numéro un -, Tiago et Mikel Arteta. L’un comme l’autre découvrent le métier avec ce qu’il se fait de mieux, le premier étant l’adjoint de Diego Simeone à l’Atlético Madrid et le second faisant de même depuis trois ans aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City. Le premier nommé a néanmoins un énorme avantage sur l’Espagnol: il connait très bien la maison lyonnaise, pour y avoir passé deux saisons, et donc Juninho avec qui il s’entendait très bien sur le terrain.

GENESIO : "juninho a tout pour réussir"