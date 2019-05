Lyon : Juninho, l'homme du renouveau

Dix ans après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, Juninho est donc de retour. Dans son nouveau costume de directeur sportif, le Brésilien s’exprimait ce mardi devant la presse pour tracer les premières lignes de son projet. S’il a d’emblée avoué avoir douté et longtemps hésité avant de rejoindre la troupe de Jean-Michel Aulas, Juninho a confirmé son envie de remettre l’OL au premier plan. A commencer par la Ligue 1.

"J’ai arrêté ma carrière en 2013. Pour la plupart, on est perdu quand on arrête. J’ai passé mes diplômes d’entraîneur, j’ai été consultant pendant 4 ans. Un moment je me suis dit que je ne reviendrai jamais sur le bord du terrain", a d’abord concédé l’ancien milieu de terrain. "J’ai aussi douté. En ce moment, ça fait un peu peur. Il y a beaucoup d’attente de la part des supporters." Une crainte que Juninho compte rapidement transformer en énergie positive, lui qui a ensuite analysé les faiblesses actuelles du groupe lyonnais.

La Ligue 1, objectif principal

"Lyon est une équipe qui arrive à dominer ses adversaires, qui est aussi capable d’élever son niveau contre Manchester City et le PSG, mais qui ne parvient pas la semaine suivante à maintenir cette concentration, en prenant pas mal de buts. Il faut qu’on soit plus réguliers. Cette équipe manque d’agressivité quand elle perd le ballon. Elle aime jouer mais ne fait pas peur à ses adversaires. Il va falloir changer cette mentalité. On a aussi deux coupes à jouer. Je veux me concentrer sur le championnat, et pourquoi pas gagner une coupe nationale."

Et si pour le Brésilien, l’objectif sera donc d’abord national (sans toutefois négliger la Ligue des champions), qu’en sera-t-il du groupe lyonnais, version Juninho-Sylvinho ? "Le président a promis que maximum 3 joueurs partiront, poursuit le directeur sportif. Il y a la possibilité de perdre Tanguy Ndombele au milieu, mais la base, on la gardera. Notre priorité est la défense centrale. On a besoin d’un autre profil que Lucas Tousart devant la défense. On a besoin de quelqu’un qui aime le ballon et fasse jouer davantage son équipe. Qu'il soit fin techniquement. Sur la mise en place tactique, on optera pour un 4-3-3."

Bem-vindo Sylvinho & Juninho pic.twitter.com/Dl27yxRU1M — Olympique Lyonnais (@OL) 28 mai 2019

A l’aube d’une nouvelle ère, incarnée par le nouveau duo brésilien, l’Olympique Lyonnais regarde désormais vers l’avenir avec une certitude: il peut et doit renouer avec son glorieux passé. Un passé auquel Juninho est entièrement lié, lui qui espère faire à nouveau briller l’étoile de l’OL: "Il faut jouer la Ligue 1 avec plus de cœur, être plus proche du PSG, continuer à rêver et faire plaisir aux supporters." Tout un programme.