Lyon enfonce Toulouse et engrange / Ligue 1 (J21)

Cornet et Dembélé, les hommes forts de 2020

Toko-Ekambi débloque son compteur à l'OL

GOOOOOOOOAAAALLLLL ! Après une frappe repoussée par le gardien, Fernando Marçal a bien suivi et sert parfaitement @MDembele_10 en retrait ! 💥

Notre attaquant a marqué lors des 6 derniers matchs de notre équipe ! 🔥🔥🔥 #OLTFC pic.twitter.com/PSNN2Wtu0U



— Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020

Lyon capitalise. Si la réception de Toulouse s'apparentait à une formalité pour l'équipe de Rudi Garcia, ce dimanche après-midi n'a pas été aussi tranquille que prévu. Car avant de se tenir à leur objectifs, les Lyonnais - comme tous les spectateurs de ce match - ont surtout été rongés par l'inquiétude lorsqu'ils ont vu Martin Terrier s'écrouler subitement sur la pelouse et sortir sur civière dans la foulée (21e). Les nouvelles concernant l'ancien Strasbourgeois sont rassurantes. Et le ballon rond a repris ses droits.C'est d'ailleurs à ce moment-là que la recrue hivernal Karl Toko-Ekambi a été lancée dans le grand bain. Mais ce n'est pas l'ancien Angevin qui a joué les détonateurs avant la pause. Maxwel Cornet, décidément bien en jambes depuis le début de l'année civile,(1-0, 29eme).Avant et après cela, Lyon s'était attelé à tenir le ballon pour user les Toulousains, avec une réussite assez inégale. Le Téfécé a même pointé le bout de son nez en fin de première période sur une volée lointaine de Leya Iseka qui n'a pas inquiété Ciprian Tatarusanu (37eme). Mais c'est au retour des vestiaires, surtout, que les visiteurs ont frôlé l'égalisation lorsque le même Leya Iseka a été accroché par Toko-Ekambi pour une "faute d'attaquant" jugée finalement licite par le corps arbitral (51eme).Rafael n'a pas obtenu de penalty non plus sur une nouvelle action litigieuse dans l'autre camp (63eme), quelques minutes après une nouvelle alerte de l'intenable Cornet (57eme)., sous l'impulsion de l'autre homme providentiel de 2020 : Moussa Dembélé. A la réception d'un centre en retrait impeccable de Marçal, l'avant-centre des Gones, dans son pur style, a scellé la victoire lyonnaise (2-0, 71eme).Comme pour parachever ce succès, Karl Toko-Ekambi a lui aussi débloqué son compteur, dans la foulée. L'international Camerounais prêté par Villarreal a été à la conclusion d'un mouvement fluide avec Thiago Mendes pour inscrire le troisième but d'une frappe croisée (3-0, 77eme). L'OL en est resté là, malgré quelques ultimes étincelles en fin de match.. Ils pointent même à la cinquième place avant le derby de l'Atlantique entre Nantes et Bordeaux (17 heures). Le contrat est rempli.