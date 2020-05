Lyon : Critiqué, Jean-Michel Aulas a répondu

Jean-Michel Aulas n'en démord pas le boss de l'OL espère toujours une reprise du championnat de France pour terminer la saison, malgré l'officialisation des accessits par la LFP. "Quand on est de bonne foi, et devant l'évidence, on se doit de dire que les gens qui ont fait l'erreur d'arrêter trop vite ne feront pas la deuxième erreur, qui serait de ne pas reprendre. J'espère que ça va reprendre. Nous aurions pu le faire en juillet, car rien n'interdit qu'on puisse reprendre", a-t-il expliqué dans un entretien à l'AFP.

"La Ligue 2 à 22 ? Je soutiendrai Noël Le Graët sur le sujet"

Autre thème évoqué par JMA la Ligue 2 à 22. Le boss de l'OL se range derrière Noël Le Graët. "C'est une situation ubuesque de vouloir jouer à 22. Il y a un problème d'équité, par rapport au choix fait pour la L1. Je soutiendrai évidemment la position de Noël Le Graët sur le sujet, non pas parce que c'est Noël Le Graët, mais parce que c'est contraire à toutes les règles. La LFP, dans l'interprétation des règlements, a dit que les deux clubs relégables de L1 descendaient, mais pas ceux de L2. Cela remet complètement en cause les modalités d'arrêt du Championnat, pour les relégations aussi bien que pour le haut du classement. Cela donne beaucoup d'arguments aux recours que nous avons déposés."

"Je n'ai rien à me reprocher"