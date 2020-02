Lyon : Avec Garcia, ce n’est pas encore ça

Des progrès, mais un bilan encore loin d’être totalement satisfaisant. Si Rudi Garcia devait dresser un bilan après à peu près quatre mois à la tête de Lyon, voilà ce qui en ressortirait. Arrivé entre Rhône et Saône après l’échec de Sylvinho, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille vit des débuts en dents de scie avec sa nouvelle équipe. Alors que les Gones ont largement redressé la barre en Ligue 1, passant de la 14eme place avec neuf points à la 6eme avec 33 points, l’équipe a encore beaucoup de travail à fournir pour espérer atteindre les objectifs fixés en début d’exercice. En revanche, pour le moment, dans les coupes, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, tout va bien pour l’ancien milieu de terrain.

Un mercato pour relancer la machine ?



En effet, Garcia a notamment réussi hisser Lyon en huitièmes de finale de la prestigieuse coupe d’Europe, où le club affrontera la Juventus Turin entre fin février et mi-mars. De plus, l'équipe s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue, où il faudra défier le Paris Saint-Germain début avril, après avoir entre autres sorti Lille en demi-finale. En ce qui concerne la Coupe de France, les Rhônalpins ont désormais rendez-vous avec l’ancien club de Garcia, après avoir éliminé Nantes et Nice dernièrement. Malheureusement pour lui, le natif de Nemours a rapidement dû composer avec les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Deux coups durs qui ont poussé Lyon à recruter cet hiver, avec les arrivées de Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimarães.

Garcia prévient avant Paris

Si le bilan était jusque-là plutôt positif, les deux dernières rencontres des Gones ont ravivé les craintes, tant les résultats que le contenu. Après une défaite à Nice dimanche (2-1), Lyon n’a pu faire mieux que match nul (0-0) contre Amiens mercredi au Groupama Stadium. Du coup, les coéquipiers d’Anthony Lopes pointent encore à sept longueurs de Rennes (3eme) et 13 de l’OM, dauphin du PSG. Alors qu’un déplacement à Paris est au menu du week-end, Garcia a préféré prévenir ses troupes. « Dimanche, nous allons au Parc et si nous affichons les mêmes défauts, nous nous ferons corriger. (…) Trop de joueurs ont été en dessous de leur niveau normal », a ainsi lancé l’ancien de l’AS Rome en conférence de presse. Réaction attendue donc avant d’affronter le PSG, l’OM et Strasbourg en une semaine.