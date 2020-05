Lyon : Aulas va trop loin, selon Le Graët

Le président de l'OL accuse les instances d'avoir clôturé trop tôt la saison de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus. Le cacique rhodanien est d'ailleurs prêt à épuiser tous les recours possibles, lui qui multiplie les initiatives depuis plusieurs jours.

Pour le patron de la Fédération française de football, "JMA" est un peu trop véhément dans son combat. "On se connait depuis tellement de temps, il me voit venir, je le vois venir. Par contre, il défend l'intérêt de son club avec trop de vigueur quelque fois, ces derniers temps il va un petit peu trop loin. Je lui ai dit soit au téléphone soit par l'intermédiaire de la presse, mais il est pris dans l'envie de jouer cette Champions League et il exagère un peu.", a considéré le dirigeant au micro du Canal Football Club.

🗨️ Noël Le Graët : "Je trouve que ces derniers temps Jean-Michel Aulas va un petit peu trop loin (...)" pic.twitter.com/c283sHIJ4J

7e de Ligue 1, l'OL ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine sauf si le club rhodanien remporte la Coupe de la Ligue face au PSG au mois d'août, ou