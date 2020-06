Lyon : Aulas tacle la LFP

L’Équipe avait indiqué ce vendredi que la Ligue de Football Professionnel souhaitait un retour du public dans les stades de Ligue 1 le plus rapidement possible. Toujours d'après le quotidien, la LFP aurait même fait parvenir un courrier, cette semaine, au Ministère des Sports afin d’inciter le gouvernement à accepter un retour des supporters dans leur intégralité dès la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2.

Aulas qualifie la LFP de « ridicule »

Ligue 1-Ligue 2 : la LFP souhaite « 100 % du public » dans les stades - L1-L2 ⁦@OL⁩ @lfp ⁦@Cazadieu⁩ la LFP aurait été bien inspirée de promouvoir 100% des match de la de saison : heureusement que le ridicule ne tue plus ! https://t.co/Fw2jkif05q

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 19, 2020

Une information qui a fait sourire (jaune) Jean-Michel Aulas. Sur un ton moqueur, le président de l’Olympique Lyonnais a fustigé ce qu’il perçoit comme un manque de cohérence, soulignant que cette volonté de la LFP, bien que louable, était incompréhensible après l’arrêt de la saison 2019-20. « Ligue 1-Ligue 2 : la LFP souhaite cent pour cent du public dans les stades. La LFP aurait été bien inspirée de promouvoir cent pour cent des matchs de la saison : heureusement que le ridicule ne tue plus ! », a écrit l'emblématique dirigeant sur son compte Twitter.