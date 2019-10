Lyon: Andersen revient sur ses débuts difficiles 

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique Lyonnais (26 M€ + 4 M€ de bonus), Joachim Andersen rêvait sans doute à de meilleurs débuts chez les Gones, où ses prestations peinent pour le moment à convaincre. Dans un entretien accordé à Ekstra Bladet, l’ancien défenseur de la Sampdoria est revenu sur son acclimatation délicate dans le Rhône.

"Je suis arrivé à Lyon à la mi-juillet, je me suis blessé. Ainsi, pendant les deux ou trois premières semaines, je ne pouvais rien faire à cause de ma blessure. Bien sûr, c’était frustrant, et c’était aussi un peu dur au début, parce que vous voulez vous présenter sous votre meilleur jour pour vos débuts. Ils ont misé beaucoup d’argent sur moi. Ensuite, j’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe et je sentais que je ne pouvais pas me donner à 100%. Je devais aussi m’habituer à un nouveau style de jeu. C'est un football différent de celui pratiqué en Italie, où j’étais habitué à ce que tout le monde sache quoi faire avec une bonne organisation. Vous sous-estimez également ce qui se passe hors des terrains. Il y a beaucoup de choses à maîtriser", a ainsi concédé le Danois.