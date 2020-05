Lyon, 23 saisons européennes qui ont changé un club

Depuis la fin des années 1990, l'Olympique Lyonnais est devenu un modèle de régularité pour le football français. 21 saisons terminées dans le top 5, 23 campagnes européennes consécutives. Mais ces séries sont sur le point de se terminer avec la fin prématurée de la saison de Ligue 1. Un coup d'arrêt imprévu pour un modèle lyonnais qui a fait ses preuves. Pour comprendre à quel point l'OL a changé de dimension lors des 25 dernières années, il suffit de se pencher sur ce qui a précédé l'omniprésence lyonnaise dans les compétitions européennes.

En 1995-1996, Guy Stephan était à la tête du club rhodanien. S'il a mené son équipe en 1/8 de finale de la Coupe de l'UEFA, en championnat la saison s'est terminée à la onzième place. A l'époque, les 18 buts de Florian Maurice n'avaient été suffisants pour finir dans la première moitié du classement, synonyme de qualification, dans le pire des cas pour une Coupe Intertoto capable de se transformer en billet pour la Coupe de l'UEFA. Le stade de Gerland allait le découvrir l'année suivante. Le début d'une incroyable assiduité sur la scène continentale qui était encore inimaginable.

Il y a 25 ans, l'OL n'avait jamais joué en Ligue des Champions



Pour en revenir à cette délicate saison 1995-1996 pour Lyon, Auxerre finissait champion, Martigues et Gueugnon n'arrivaient pas à se maintenir et un jeune Zinedine Zidane était sacré meilleur joueur de Division 1. Bien des choses ont changé depuis. L'OL est notamment devenu un ogre avec un budget de 310 millions qui a enlevé sept titres consécutifs en cours de route. Mais en 1995, la recrue la plus chère de l'histoire du club était Jacek Bak pour 700 000€ et le palmarès ne comportait que trois sacres en Coupes de France et trois titres de champions glanés au niveau inférieur.

La Ligue des Champions était encore un territoire inconnu et l'OL n'avait participé à la C3 que deux fois sur les vingt saisons précédentes. Les premiers résultats visibles d'un changement de cap opéré dix ans auparavant avec l'arrivée de Jean-Michel Aulas à la tête du club. L'établissement de bases qui ont fait de l'OL un des plus importants clubs français et une institution respectée sur la scène continentale.

L'OL a lancé sa longue série européenne contre l'Odra Wodzislaw



Huitième de D1 en 1996-1997, Lyon a joué les trouble-fêtes en remportant la Coupe Intertoto pour accéder à la Coupe de l'UEFA. Ce n'était pas encore évident qu'une telle place soit promise à la formation désormais entraînée par Bernard Lacombe. La longue série européenne de l'OL a commencé avec une victoire sur les Polonais de l'Odra Wodzislaw.

Et si le dernier match européen en date est une victoire sur la Juventus Turin, en ratant la qualification par le championnat, les coéquipiers d'Anthony Lopes ont mis fin à une série historique pour un club français. Une déception pour une institution qui est devenue une référence. Une contre-performance qui permettra aux Gones de savourer encore mieux le chemin parcouru sous la présidence de Jean-Michel Aulas.