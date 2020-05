Luyindula marque son territoire

S’il est toujours confiné à New York, où il a fini sa carrière de joueur sous le maillot des Red Bulls en 2014, Peguy Luyindula n’en a pas moins investi sa nouvelle fonction de directeur sportif de Dijon. Officiellement nommé le 4 mai dernier, suite au départ pour Angers de l’ex-directeur du recrutement du DFCO, Sébastien Larcier, celui qui était jusqu’alors conseiller du président Olivier Delcourt n’a pas hésité avant de franchir le pas.



"J’ai eu la chance qu’on me le propose, et je remercie le président Delcourt de croire en moi, a-t-il confié à La chaîne L’Equipe. Et j’y vais parce que je suis passionné, parce que j’aime ça. J’ai envie de le faire, et c’est bien de se tester, de voir sur le terrain les répercussions des décisions qu’on prend. Et si ça marche, c’est gratifiant." Et l’ancien attaquant des Bleus (6 sélections, 1 but) ne manque pas d’idées pour pérenniser dans l’élite un club qui, après s’être sauvé en barrages contre Lens l’an dernier, était 16e du classement, avec trois points d’avance sur le virtuel barragiste, avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.

"Je pense qu’on verra le changement"



Et il a bien conscience que le DFCO "fait partie des petits budgets de Ligue 1. Il faut donc être inventif dans le recrutement, dans la formation", déclare-t-il au Bien Public, avant d’avouer que sa politique "va peut-être faire quelques remous à un certain niveau. Mais c’est nécessaire pour aller de l’avant. Comme on dit, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! On va tenter des choses, on a des idées et je pense qu’on verra le changement". Celui qui va établir "les contours de la politique sportive, que ce soit au niveau des pros, de la formation et des féminines" avoue attendre avec impatience l’inauguration du centre de formation.



Il ne compte pas non plus se séparer de ses meilleurs éléments. A l’image du convoité Mounir Chouiar, un attaquant de 20 ans auteur de 6 buts et d’une passe décisive pour ses débuts dans l’élite, pour qui "il n'y a pas de discussions", assure encore Luyindula à La chaîne L’Equipe. "Je l'apprécie beaucoup. Tout le monde veut le garder. La question d'un départ ne s'est pas posée. C'est gratifiant, ça veut dire qu'il a fait une saison de haut niveau. Ce n'est que le début, la saison prochaine, ce sera une saison de très, très haut niveau."