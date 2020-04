L’UNFP s’oppose à la reprise du championnat

Espérée pour le mois de juin par les instances dirigeantes du football français, la reprise de la Ligue 1 est désormais tout sauf certaine. Par le biais de leur syndicat, les joueurs viennent de s’exprimer et de se prononcer contre un retour sur les terrains. Ils jugent que les conditions ne sont pas réunies pour que la compétition ait lieu dans des conditions normales et sans risque sur leur santé. C’est Sylvain Kastendeuch, le co-président de l’UNFP, qui a fait part de leur position à travers une tribune dans Le Monde. Les entraineurs, même si certains doivent en approuver l’idée, ne sont pas concernés par cette lettre.

Plus que la crainte d’une infection au Covid-19, les professionnels français redoutent le rythme qui pourrait leur être imposé si jamais le championnat venait à reprendre, avec très probablement des rencontres tous les trois jours afin d’expirer les dix journées restantes au programme. « Ces risques doivent-ils être pris? La question mérite d’être posée, car c’est un enjeu véritable pour les joueurs, pour leur carrière, au-delà, pour l’ensemble de la filière et, surtout, pour le spectacle que le football pourra offrir. Sera-t-il en mesure de répondre aux attentes, d’autant plus en ces temps difficiles? Nous devons y réfléchir collectivement », a souligné l’UNFP.

« Acceptions l’idée d’une forme de destruction créatrice »

Il existe de nombreux enjeux relatifs à la reprise de la Ligue 1, et en particulier d’ordre économique. S’il n’y a pas de football jusqu’au mois d’aout ou septembre prochain, la majorité clubs risquent fortement d’en pâtir sur le plan financier. Une donnée qui aurait bien été prise en compte dans la réflexion. « L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique. Renonçons à une reprise du championnat dans ces conditions. Reprise qui serait précipitée et dangereuse. Rassemblons dès aujourd’hui les conditions d’une prochaine saison réussie et exemplaire de ce football que l’on aime tant. Acceptons l’idée d’une forme de destruction créatrice, engendrée par cette crise. Osons le grand pont, nous en sommes tous capables », peut-on lire dans le communiqué.

Enfin, l’idée des rencontres à huis clos rebute également les acteurs du championnat français. Étant les principaux concernés, ces derniers ne se voient pas se produire presque deux mois dans des enceintes vides. « Quel sens les footballeurs pourront-ils donner à leur activité sur le terrain s’ils ne peuvent l’exercer en présence de supporteurs au plus près d’eux? Dans les tribunes! », a conclu l’UNFP.