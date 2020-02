Lucien Favre raconte sa première rencontre avec Balotelli

Dans une interview accordée à So Foot, Lucien Favre, l’actuel coach du Borussia Dortmund, revient sur sa conception du football mais aussi de son passage en Ligue 1. Parmi ses moments marquants, le technicien se remémore sa toute première rencontre avec Mario Balotelli : « La première fois que j’ai vu Balotelli, j’ai eu un choc. J’étais avec Mino Raiola et le président Rivère pour boucler le transfert. Il portait une robe, elle descendait jusqu’aux tibias… ce n'est pas possible comme il était habillé ! »

« Balotelli, c’est dommage, mais il ne reviendra jamais au top niveau »

Le technicien suisse garde un bon souvenir de Super Mario : « A Nice, c’était magnifique parce qu’il était joyeux et se sentait épanoui sur le terrain. » Malgré tout, Favre pointe les problèmes d’investissement de l’international italien : « Moi, j’étais direct avec lui. Il est prêt à t’entendre, même si après, il ne fait pas toujours ce que tu lui demandes. C’est son problème… Balotelli, c’est dommage, mais il ne reviendra jamais au top niveau. »