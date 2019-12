Luca Zidane intéressé par une expérience en Ligue 1

Barré par la concurrence au Real Madrid, Luca Zidane s’est engagé l’été dernier en faveur de Racing Santander, une équipe de D2 espagnole. Une expérience qu’il apprécie, surtout qu’il bénéficie de plus de temps de jeu, mais cela ne l’empêche pas d’explorer d’autres options. Comme celle qui consiste à tenter sa chance en France. Dans un entretien accordé à l’Equipe, le frère d’Enzo a indiqué qu’il n’écartait pas du tout l’idée de se produire dans son pays. « J'aime l'Espagne mais je me sens français, a-t-il assuré. Je suis en Espagne depuis l'âge de 3 ans mais mes habitudes sont françaises. Je passe l'essentiel de mes vacances dans mon pays depuis que je suis petit. L'année prochaine, ça me plairait - pourquoi pas ? - d'aller poursuivre ma carrière en France. J'avais déjà eu quelques contacts ».

Luca Zidane vise les Bleuets

Agé de 21 ans, Luca a aussi étalé son souhait de réussir dans le football et se faire un prénom.: « Je veux déjà qu'on parle de moi pour moi. Pour mes frères, je pense que c'est pareil. Mais on est comme tous les enfants : on admire notre père. On sait qu'il a été incroyable comme joueur. C'est notre idole. Mais on veut essayer de faire chacun notre carrière. Tout est restant très fier de notre nom ! ». Enfin, le jeune gardien a parlé de son envie d’intégrer l’Equipe de France Espoirs dans un futur proche : « Je me mets dans les meilleures conditions pour retrouver les Espoirs. J'aimerais aller à l'Euro 2021 avec ma génération. C'est un objectif. Après, viendra ce qui viendra. Mais je pense d'abord Racing. Je veux montrer mes qualités, réussir grâce à mon travail, mon sérieux. Pas grâce à autre chose. Je veux réussir pour moi, grâce à moi et pas parce que je suis le fils de. »