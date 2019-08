Losc: Sanches "heureux d'avoir fait ce choix"

Renato Sanches, officiellement recruté au Bayern Munich pour 20 millions d’euros (hors bonus), a donné lundi sa première conférence de presse en tant que joueur lillois.

"Je suis très content d'être au Losc et heureux d'avoir fait ce choix, a déclaré le milieu de terrain portugais (22 ans). Je souhaite réaliser un très bon championnat comme l'an dernier. J'espère aussi faire un bon parcours en Ligue des champions et gagner le maximum de matches !"

"J'ai choisi le Losc car je voulais un club où je suis utile, a ajouté le champion d’Europe 2016, qui portera le n°18 chez les Dogues. Après avoir discuté avec Luis Campos, José Fonte et le coach (Christophe Galtier), je me suis rendu compte que c'était le cas ici et je suis heureux de mon choix."