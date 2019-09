Losc: Pied et les Dogues frustrés

Samedi soir, à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1, le Losc n'a pu faire mieux que match nul (1-1) à Nice. Et même pour une rencontre à l'extérieur, les Dogues semblaient avoir les moyens de faire mieux d'après le défenseur Jérémy Pied. "Il y avait mieux à faire. On a beaucoup d'occasions, on tente beaucoup de frappes mais elles manquaient de puissance. Il faudrait revoir le match, mais je pense qu'il y avait la place pour aller chercher les trois points, a commenté le joueur formé à l'OL sur beIN SPORTS.

Il y avait de l'espace dans leur dos, ils ouvrent le score sur une perte de balle de notre part et il fallait revenir: on l'a fait grâce à Luiz Araujo qui met une superbe frappe". Mercredi, les Lillois enchaînent par un déplacement périlleux à Stamford Bridge, pour défier Chelsea dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions.