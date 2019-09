Losc: Osimhen et Rémy associés contre Strasbourg

Pour la venue de Strasbourg, ce mercredi (19h), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, Christophe Galtier ménage quelques titulaires habituels et lance même Loïc Rémy aux côtés de Victor Osimhen devant.

Yusuf Yazici et Jonathan Ikoné forment le milieu de terrain avec Xeka et Renato Sanchez, alors que Boubakary Soumaré, Benjamin André, Jonathan Bamba et Luiz Araujo sont sur le banc, tout comme José Fonte.

Du côté alsacien, Benjamin Corgnet évoluera en soutien de Lebo Mothiba. Ludovic Ajorque et Nuno Da Costa sont les options offensives sur le banc de Thierry Laurey.

Le onze de Losc: Maignan - Celik, Gabriel, Soumaoro, Bradaric - Yazici, Sanches, Xeka, Ikoné - Rémy, Osimhen.

Le onze de Strasbourg: Sels - Simakan, Koné, Mitrovic, Djiku, Carole - Sissoko, Bellegarde, Lienard - Corgnet, Mothiba.