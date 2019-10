On n’arrête plus Victor Osimhen. Si Lille a dû se contenter d’un match nul, dimanche, face à Nîmes (2-2), l’attaquant lillois, débarqué cet été dans le Nord, a confirmé son incroyable début de saison en inscrivant son septième but en neuf matches.

L’international nigérian, meilleur buteur de Ligue 1, marche donc dans les pas de Radamel Falcao (2013), Neymar ou Mariano (2017), auteurs de démarrages identiques en championnatt.