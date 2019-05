Losc: Lopez ambitieux pour la Ligue des champions

Alors que Lille a validé, dimanche, grâce à sa victoire minimaliste sur Bordeaux (1-0), sa participation à la prochaine Ligue des champions, Gérard Lopez a affirmé à l’issue de la rencontre vouloir aborder cette C1 avec ambition. Et ce malgré l’assurance d’être dans le chapeau 4 lors du tirage au sort de la phase de poules.

"L’idée, ce n’est pas juste de participer, c’est clair et net, a ainsi claironné le président lillois dans des propos relayés par L’Equipe. À partir de là, on aura une enveloppe d’investissement qui nous permettra d’être compétitifs. On est dans une position économique assez avantageuse. Il va falloir construire là-dessus, ne pas s’emporter, qu’on gère ça comme on a fait jusqu’à maintenant."