Losc: Les (grandes) ambitions d’Osimhen  

Parmi les révélations de ce premier tiers d'exercice 2019-2020 de Ligue 1, Victor Osimhen, auteur de sept buts en douze journées avec le Losc, nourrit de grandes ambitions personnelles. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, l’attaquant nigérian, interrogé sur ses chances de terminer meilleur buteur de l’Hexagone, a révélé vouloir dépasser la barre des 20 réalisations cette saison.

"Si je reste sur ce rythme, je finirai haut. Mais il y a Mbappé, Cavani, Icardi, Neymar, Depay, Dembélé et les autres. Quand je connaîtrai mieux mes partenaires et qu'on aura accumulé du temps de jeu ensemble, je marquerai plus. Quinze (buts), ce n'est pas assez. Quand tu arrives autour de vingt, vingt-cinq, c'est bien. En Belgique, j'avais marqué au moins vingt-et-un buts (20 en réalité), donc quinze, non. Je veux battre mon record ", a ainsi lancé l’ancien buteur de Charleroi.