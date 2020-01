🎙 C. Galtier : « C’est une grosse déception ce soir, il y a de la colère »#DFCOLOSC pic.twitter.com/aRaB8bF84z

Galtier s'est excusé

Après le revers concédé à Dijon (0-1) dimanche en Championnat, le coach nordiste Christophe Galtier a eu une causerie très musclée avec ses joueurs dans le vestiaire de Gaston-Gérard. Mais ses hommes n'ont pas été les seuls à en profiter. «», a ainsi tonné le technicien, qui s'est excusé en conférence de presse par la suite, conscient que ses propos avaient traversé les murs :Je parle d'équipes qui sont en train de se battre pour le maintien. Dijon, Amiens, Toulouse se battent pour le maintien. Je m'excuse car Dijon est une équipe qui tient la route. Mais on s'est sabordé sur une remise en touche. On s'est sabordé en ne sachant pas exploiter l'avantage à onze contre dix. On s'est sabordé en prenant un carton rouge. On a eu trop peu de détermination », a expliqué le coach de Lille devant les médias.