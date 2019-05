Losc : Galtier fait profil bas

Lille a beau avoir quasiment verrouillé sa deuxième place en obtenant le nul (2-2), dimanche, en clôture de la 35e journée de Ligue 1, Christophe Galtier refusait d’exulter et de considérer cette deuxième place comme acquise.

"On a fait un grand pas mais e n'est toutefois pas assuré mathématiquement. On recevra deux fois et on finira à Rennes. Maintenant, c'est une bonne opération", a-t-il ainsi expliqué à l’issue de la rencontre, ajoutant: "Il nous manque une victoire pour célébrer cette 2e place. On a trois matches pour le faire. Tout est possible. On va rester concentrés."

Et si l’entraîneur nordiste entendait se montrer prudent, c’est en raison de la jeunesse de son effectif. "Avec un groupe aussi jeune, dont je suis fier, je dois rester très froid et très lucide. Ne pas être dans l'excitation, ce qui signifie nervosité et relâchement. On doit se préparer comme depuis début août pour le prochain match", a-t-il ajouté.