Losc-Galtier: "Complètement endormis"

Solide dauphin du PSG, le Losc a conforté son statut en l’emportant de justesse face à Strasbourg (1-0), dimanche, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un succès minimaliste qui suffisait au bonheur de Christophe Galtier.

"Je suis très heureux de prendre les trois points car on n'a joué que la moitié d'un match, a ainsi confié l’entraîneur lillois. Il y a eu deux périodes complètement différentes. La première était très, très mauvaise, on était complètement endormis, amorphes. On a joué sur un rythme pépère avec des joueurs qui ont pris trop peu d'initiatives. En deuxième période, ça a été différent et l'entame a notamment montré que les joueurs étaient réactifs et avaient de la fierté. Ils ont su jouer plus haut et apporter plus de danger."