Losc: Comment Galtier a validé Osimhen

Victor Osimhen a crevé l’écran pour sa première avec le Losc en Ligue 1, ce dimanche face à Nantes. Le jeune attaquant nigérian de 20 ans a offert la victoire aux Dogues d’un doublé (2-1), se faisant ainsi un nom d’entrée dans le Nord.

"Osimhen est un joueur identifié par Luis Campos (directeur sportif du Losc, ndlr) depuis l'hiver dernier, détaille Christophe Galtier, ainsi relayé par RMC. Avec mon staff, nous avons décortiqué le joueur. C'était la priorité au poste d'avant-centre. Il est un équipier et un vrai buteur. L'an dernier, nous avons vu Osimhen inscrire beaucoup de buts de la sorte à Charleroi. C'est un profil qui nous a plu avec Luis Campos. Le président Gérard Lopez nous a permis de l'obtenir. Il aime la profondeur et les espaces mais il a aussi la capacité à être présent dans la surface de réparation. On n'avait pas ce profil dans l'équipe l'an dernier."

Le Super Eagle (cinq sélections internationale) ne boude quant à lui pas son plaisir. "Je me sens très bien, j'ai longtemps attendu ce moment depuis que je suis arrivé ici. C'était important de réussir mes débuts. La Ligue 1 est très relevée, je pense que c'est l'un des meilleurs championnats du monde. […] Je ne suis pas encore à 100% mais je m'entraîne dur et je sais qu'avec le temps je vais être au top physiquement."