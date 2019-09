L'OM se transcende à Monaco

Marseille s'est imposé sur la pelouse du stade Louis-II (3-4), ce dimanche lors d'une affiche de la cinquième journée de Ligue 1 rocambolesque. Monaco menait pourtant 2-0.

L'ASM avait pris l’avantage par un doublé de Ben Yedder (17e s.p. et 26e). Benedetto (38e et 66e), Germain (42e) et Payet (61e) ont complètement inversé la tendance. Baldé a relancé la fin de match (75e).

Avec 14 buts encaissés, la formation de Jardim est avant-dernière avec deux points. Les Olympiens sont quatrièmes à deux longueurs du PSG, leader.