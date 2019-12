Le debrief

A la 53e minute, Metz a l'occasion de doubler la mise par l'intermédiaire de Habib Diallo. Un pénalty est offert au meilleur buteur de l'équipe suite à une faute de Sakai sur Nguette dans la surface. L'attaquant messin s'avance, mais bute sur Yohann Pelé. Le remplaçant de Steve Mandanda a sorti l'arrêt qu'il fallait et ses coéquipiers lui doivent une fière chandelle.

Opa NGUETTE (7)

Yohann PELE (6)

Bouna SARR (3)

Après six victoires d'affilée, Marseille a été contraint à un partage de points sur le terrain de Metz ce samedi (1-1). Les Phocéens n'auront cependant pas à faire la fine bouche. À Saint-Symphorien, ils ont été bousculés et le point récolté reste bon à prendre.Comme à Bordeaux la semaine dernière, l’OM a signé une première période assez moyenne, où malgré la possession il n’est pas parvenu à accélérer le jeu. Il y a bien eu des occasions de Morgan Sanson (19e et 35e), avec des tentatives cadrées qui ont obligé Alexandre Oukidja à intervenir, mais il s’agissait d’alertes isolées plutôt que l’aboutissement d’une quelconque mainmise.À cinq minutes de la pause, et alors qu’elle venait de perdre Steve Mandanda sur blessure, elle a été cueillie à froid par une attaque rapide des Grenats. Être en retard au tableau de l’affichage, Marseille connait ça, mais il n’y avait pas grand-chose à la mi-temps qui laissait présager un renversement de scénario.Il y a eu du mieux au retour des vestiaires côté marseillais suite notamment à l'entrée en jeu de Radonjic. Cependant, au lieu d'égalisation, on a surtout frôlé le 2-0 d'abord avec un pénalty sifflé pour les Lorrains et que Habib Diallo n'a pu convertir. Avec ce sauvetage, Marseille est resté en vie. Et il a su en profiter ensuite pour recoller à la marque. Après une première tentative de Dimitri Payet sur le poteau (64e) et un tir de Benedetto (67e) non cadré, les Phocéens ont rétabli la parité grâce à ses deux remplaçants, Nemanja Radonjic et Valère Germain. Un coaching gagnant de Villas-Boas pour sortir l'équipe de sa torpeur. À défaut de réussir la passe de sept, Marseille a donc su échapper à la défaite.But d'Opa Nguette ! L'attaquant sénégalais signe son deuxième but de la saison en venant cueillir au premier poteau un excellent centre tendu de Fabien Centonze. En faisant parler leur vitesse sur les contres, les Messins ont fait mouche sur leur première grosse occasion de la rencontre. Une efficacité maximale.Radonjic égalise pour l'OM ! Incorporé à la pause par Villas-Boas, le Serbe change la face du match en reprenant avec succès un centre en retrait de Valère Germain, un autre remplaçant. Oukidja est pris à contre-pied. Un geste victorieux au bout d'une belle action. C'est ce dont Marseille avait besoin pour se redresser.Il a été auteur de l'ouverture du score en venant reprendre sans contrôle et avec brio un centre de Centonze. Et en seconde période, c'est aussi lui qui provoque le pénalty pour sa formation. Le jeune sénégalais s'est montré donc décisif et ce n'était pas une surprise au vu du mordant et de l'abnégation qu'il a affichés tout au long des 90 minutes de jeu.Ce n'était pas facile pour lui d'entrer dans le match, sans s'échauffer. Et le but qu'il prend juste après avoir pris sa place aurait également pu le déstabiliser. L'ancien manceau a cependant su se ressaisir et livrer une bonne copie dans l'ensemble. Et celle-ci a été couronnée par un pénalty arrêté à un moment clé du match.De retour à Metz, le joueur d'origine guinéenne espérait signer une belle performance et donner raison à Villas-Boas de l'avoir titularisé sur le flanc droit. Il n'en a rien été au final. Il a été complètement fantomatique durant les 45 minutes où il était resté sur le terrain. Il n'a rien apporté offensivement et a toutes les difficultés pour se démarquer. Ce n'était en rien une surprise de le voir sortir dès la pause.Temps nuageux – Pelouse en bon état: W. Delajod (: Nguette (40eme); Radonjic (71eme): Maiga (45eme), Udol (90eme), Fofana (94eme); Sarr (25eme): AucuneOukidja () – Centonze (), Sunzu (), Boye (), Udol () - Maiga (), Fofana (), Angban () - Nguette (), Traoré () puis Gakpa (58eme), Diallo (cap) () puis Niane (76eme).: Delecroix (g), Delaine, Ambrose, Mikautadze, B. Traoré.: V. Hognon.Mandanda () puis Pelé (31eme,) – Sakai (), Kamara (), Alvaro (), Amavi () - Strootman () puis Germain (68eme), Rongier (), Sanson () - Bouna Sarr () puis Radonjic (46eme), Payet (), Benedetto ().: Aké, Caleta-Car, Khaoui, M. Lopez.: A. Villas-Boas