L'OM n'avance pas

Et ça fait deux nuls de suite pour l'Olympique de Marseille... Mais trois jours après avoir été incapables de prendre l'ascendant sur une équipe de Montpellier surclassée dans le jeu au Vélodrome (1-1), ce nouveau partage des points sera sans doute moins frustrant pour Steve Mandanda et ses coéquipiers. Car si le point ramené ce mardi soir de Dijon (0-0), en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, n'est peut-être pas une excellente opération face à la lanterne rouge du championnat, la deuxième période livrée par les Phocéens aurait aussi pu aboutir sur un revers.

Mais si André Villas-Boas et son staff veulent aussi voir le verre à moitié plein, ils auront quelques motifs de satisfaction à revisionner la première période livrée par leurs protégés. Car malgré les absences conjuguées de Florian Thauvin, Dimitri Payet, Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez, le jeu déployé par les Ciel et Blanc a mis l'hôte dijonnais en difficulté à plusieurs reprises. En attestent les opportunités de but offertes à Maxime Lopez (2e), Valère Germain (26e et 39e), Lucas Perrin (30e) ou Dario Benedetto (35e). Mais à l'image du buteur argentin, la réussite fuit les Marseillais depuis quelques temps. Ou la maladresse les habite, c'est selon, à voir Perrin, qui effectuait ses débuts chez les pros ce mardi soir, en charnière, rater l'immanquable à bout portant, à la demi-heure de jeu...

L'OM ne le sait pas encore, mais sa chance est passée. Car au retour des vestiaires, les joueurs du DFCO sont plus mordants, plus incisifs, et c'est Steve Mandanda qui doit sortir le grand jeu, après avoir été inquiété à deux reprises durant les 45 premières minutes. Dès les 47e et 48e minutes, l'ancien Havrais se met à l'ouvrage, peu aidé par sa défense et notamment un Duje Caleta Car très fébrile et pas du tout inspiré à la relance. Le champion du monde 2018 s'interpose de belle manière (65e, 72e et 75e) pour éviter le pire aux Phocéens, après avoir été sauvé par son poteau (52e). Nemanja Radonjic et Dario Benedetto se rappelleront bien au bon souvenir des locaux en fin de match, en vain... Et voilà l'OM qui laisse passer une nouvelle chance d'intégrer véritablement le peloton des équipes de tête, là où Dijon se serait bien vu déserter, au moins provisoirement, cette inquiétante place de lanterne rouge.