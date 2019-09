L’OM accroché par Montpellier

Pas de vainqueur entre l’OM et Montpellier (1-1), samedi après-midi au stade Vélodrome, lors de la 6e journée de Ligue 1. Les Héraultais ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Bouna Sarr (17e) et ont été rejoints en seconde période, Valère Germain égalisant pour les Marseillais (74e).

Au classement, les Olympiens, qui ont fini à neuf contre dix suite aux expulsions de Boubacar Kamara (90e+2) et Dimitri Payet (90e+4), ratent une occasion de prendre la tête. Ils s’installent à la deuxième place (11 points), à une longueur du PSG, qui se déplacera à Lyon dimanche soir. Le MHSC est dixième (8 points).