L’OL va devoir cravacher

L’Olympique Lyonnais n’a pas fini de trembler. Dépossédé de sa troisième place, dimanche, par l’AS Saint-Etienne, l’OL a récupéré son bien dans la soirée en obtenant le match nul face aux Lillois (2-2). Les Lyonnais espéraient sans doute relancer la course à la deuxième place en faisant chuter la meilleure équipe de Ligue 1 depuis le début de l’année mais au vu du scénario, les troupes de Jean-Michel Aulas sauront se satisfaire du partage des points.

Si les Lyonnais ont dit adieu à la deuxième place - et à la qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions qui va avec -, ils ont en revanche repris la troisième position au voisin stéphanois avec un point d’avance. Une place que l’OL tentera de défendre lors des trois dernières journées. Les Gones ont beau pouvoir s’appuyer sur une certaine expérience en la matière, la tâche s’annonce néanmoins rude.

L'OL jouera très gros à Marseille

En premier lieu car l’OL n’est pas aidé par le calendrier avec, dès le week-end prochain, un déplacement périlleux à Marseille. L’OM n'a certes plus rien à espérer de cette fin de saison, les Phocéens seront sans doute ravis de faire des misères au rival olympien. Suivront la réception de Caen, qui joue rien de moins qui sa survie dans l’élite d’ici fin mai, et le déplacement à Nîmes, invaincu aux Costières depuis janvier. Saint-Etienne aura sans doute la partie plus facile avec deux réceptions à la suite, Montpellier et Nice, et un voyage à Amiens.

Surtout, les Verts sont l’équipe en forme de ce début de printemps. Vainqueurs à Monaco (2-3), dimanche, après avoir concédé l’ouverture du score, les hommes de Jean-Louis Gasset ont enchaîné une quatrième victoire de rang, leur sixième en sept matches. Avec 19 points sur 21 possibles, les Stéphanois sont la meilleure équipe de Ligue 1 sur la période. L’OL sait à quoi s’en tenir.

Aouar : "Essayer de ramener l'OL en Ligue des Champions"