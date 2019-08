Les louanges adressées à l'Olympique Lyonnais après les victoires obtenues à Monaco (0-3), puis au Groupama Stadium au détriment d'Angers (6-0), n'étaient pas du tout usurpées. En retour, les critiques qui vont être émises contre l'équipe de Sylvinho après la défaite (1-0) des Gones à Montpellier mardi soir, seront tout aussi logiques. Car dans l'Hérault, pour leur match décalé de la 3e journée de Ligue 1, les hommes du président Aulas n'ont pas tenu leur rang, malmenés il est vrai par une solide équipe locale, généreuse mais surtout loin d'être dénuée de talent.

Du talent, il y a en également beaucoup à revendre à l'OL. Mais l'entame de match réussie par Houssem Aouar et les siens ne permettait pas forcément aux visiteurs d'être confiants et ambitieux. Les Lyonnais ont globalement manqué leur première période, laissant progressivement le bloc montpelliérain prendre la mesure des créateurs comme Thiago Mendes. Surtout, l'engagement et l'implication affichés par les hommes de Michel Der Zakarian ont perpétuellement mis en difficulté le onze intégralement reconduit par le successeur de Bruno Genesio. Il faut dire que le technicien brésilien était forcément satisfait des sorties précédentes de ses joueurs... Il le sera nettement moins à l'issue de cette prestation collective.

Koné, erreurs décisives

"C'est une belle victoire d'équipe. Je trouve qu'on avait manqué d'efficacité contre Rennes et Bordeaux, là ça nous sourit et on espère qu'on est lancés maintenant", a commenté sur beIN SPORTS Gaëtan Laborde, excellent à la pointe de l'attaque du MHSC, ce même s'il n'a pas marqué. Car malgré tout, Montpellier aura manqué de nombreuses opportunités de mettre la tête sous l'eau à l'OL, notamment ce penalty d'Andy Delort sur le poteau (37e). Fort heureusement pour les supporters présents à la Mosson, il y a donc eu cette merveille signée Arnaud Souquet peu avant le repos (42e)... Le latéral droit reprend de demi-volée un dégagement plein axe de la tête signé Youssouf Koné, et ne laisse aucune chance à un Anthony Lopes qui avait déjà été contraint de s'employer en quelques occasions auparavant.

Le latéral gauche de l'OL aura en quelque sorte précipité la perte des siens, puisqu'après ce dégagement coupable, l'ancien Lillois est exclu par l'arbitre peu après le retour des vestiaires, à la suite d'un échange viril avec Andy Delort (51e). La sérénité lyonnaise affichée dans le jeu à Monaco et contre Angers a donc rapidement volé en éclats, même si, une fois en infériorité numérique, les coéquipiers de capitaine Denayer ont fait montre de plus de clairvoyance. Sans pour autant que cela soit suffisant pour bousculer véritablement une équipe de Montpellier où plusieurs joueurs ont su se mettre en valeur, à l'image forcément de l'ancien Lyonnais Jordan Ferri, au four et au moulin pour faire mordre la poussière à son club formateur.