L'OL stoppe enfin l’hémorragie

Pour l’instant, il n’y a pas vraiment d’effet Rudi Garcia... L’OL, qui n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis le 16 août contre Angers (soit 8 matches !), était dans l’obligation de s’imposer contre Metz, samedi soir au Groupama Stadium. La mission est réussie et le nouveau coach lyonnais s'offre donc un premier succès (2-0). Sauf que les Gones doivent surtout remercier Memphis Depay. En bon capitaine d'un soir, le prodige néerlandais a débloqué la situation au terme d’un raid solitaire (28e) avant d’obtenir le penalty du 2-0, qu’il a laissé à Moussa Dembélé (33e).

Dans le jeu, ce ne fut pas très réjouissant pour le public rhodanien. L’OL a de nouveau évolué en 4-4-2, mais cette fois-ci avec Thiago Mendes dans l’axe aux côtés de Lucas Tousart et avec Jeff Reine-Adélaïde et Houssem Aouar en tant que meneurs de jeu excentrés. Les deux internationaux Espoirs n’ont pas réussi à enclencher de bonnes combinaisons face au bloc particulièrement regroupé des Grenats. L’exploit individuel de Memphis Depay a donc été salvateur, tout comme le penalty bien généreux accordé par M. Hamel. L'Oranje a en effet percuté Manuel Cabit avant de s'écrouler dans la surface...

Ceci dit, les Lyonnais auraient ensuite mérité d’inscrire un 3e but face à des Messins amorphes jusqu’au bout. Moussa Dembélé était proche du doublé mais son superbe coup du scorpion était repoussé par Alexandre Oukidja (50e). Houssem Aouar (57e) et Lucas Tousart (58e) tombaient eux aussi sur le gardien adverse. En somme, les joueurs de Rudi Garcia ont encore du travail. Ils devront mettre de la folie dans leur jeu pour se rassurer définitivement. Deux déplacements, à Toulouse et Marseille, s’offrent désormais à eux.