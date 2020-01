Le debrief



Bordeaux et Lyon se retrouvaient pour un grand classique de Ligue 1 entre deux places fortes du foot français en quête de certitudes. Un déplacement périlleux pour l'OL, qui se frottait à une formation bordelaise engluée en seconde partie de tableau (13ème) au coup d'envoi, mais à seulement trois points du top 5. Ces deux équipes n'avaient pas les mêmes intentions dans leur animation, Paulo Sousa optant pour un système en 3-4-3 afin de répondre à l'habituel 4-3-3 de Rudi Garcia. Un plan sur-mesure pour le stratège portugais, déterminé à réduire les espaces au maximum pour annihiler la créativité des Lyonnais. Plus calculateurs, les Bordelais ont donc tenté d'attendre pour mieux piquer.



En face, l'OL a trouvé les décalages pour passer devant. Houssem Aouar a pu se balader entre les lignes pour distribuer et Moussa Dembélé a pesé sur le front de l'attaque. Mais ces Lyonnais sont décidément habitués à se prendre les pieds dans le tapis. Le Danois Joachim Anderson, symbole d'une saison contrastée, l'a parfaitement illustré en offrant un cadeau à Jimmy Briand sur l'ouverture du score bordelaise au quart d'heure de jeu. Un coup de massue pour des Lyonnais plein de bonnes intentions. Car que l'on ne s'y trompe pas, c'est bien l'OL qui s'est procuré les meilleures opportunités dans cette rencontre. L'équipe de Rudi Garcia est encore plombée par son manque de réalisme dans les deux surfaces.



Tout a changé au retour des vestiaires. Les Lyonnais ont jeté toutes leurs forces face à des Girondins tiraillés entre l'envie de faire le break et la nécessité de gérer leur avantage. Il fallait un déclic. Il est venu du généreux Maxwel Cornet, heureux buteur et judicieux passeur dans un temps fort déterminant pour l'équipe de Rudi Garcia. Supérieurs dans la tenue du ballon, les Gones ont su mettre le coup de collier nécessaire pour éviter un revers amer. Malgré quelques frayeurs en fin de match, ils commencent cette année 2020 de la meilleure des manières, après une qualification tranquille en Coupe de France.

L’instant T :

Rien ne laisser présager une révolte aussi soudaine de l'OL en début de seconde période. Les Lyonnais avaient pris un coup sur la tête avec l'ouverture du score bordelaise sur une énorme bourde. Mais Maxwel Cornet a remis les pendules à l'heure sur un but tout en abnégation, avec un zeste de réussite. Un tournant puisque trois minutes plus tard, le passeur s'est mué en buteur pour Dembélé, qui a redonné l'avantage à l'OL.

Les buts



15eme minute (1-0)

But de Jimmy Briand ! Les Girondins de Bordeaux ouvrent le score contre le cours du jeu sur une énorme boulette d'Andersen, qui manque sa remise et délivre un cadeau à l'attaquant bordelais, venu ajuster Lopes.



50eme minute (1-1)

But de Maxwel Cornet ! L'égalisation lyonnaise ! Cornet hérite du ballon côté gauche, repique vers l'axe et tente sa chance du droit ! Sa frappe déviée par Sabaly trompe Costil.



53eme minute (1-2)

But de Moussa Dembélé ! L'OL repasse devant ! Décalé plein axe par Maxwel Cornet, le buteur lyonnais ajuste Costil d'une frappe croisée du droit en pleine lucarne.

Les tops et les flops

Maxwel CORNET (7)



S'il diffuse parfois l'impression de s’emmêler les pinceaux, le polyvalent ailier lyonnais, replacé aux avant-postes pour ce match, a livré une prestation admirable. Sa ténacité a permis à l'OL de se sortir du traquenard bordelais, avec un but crucial et une passe décisive en trois minutes. Son repli défensif est également à noter. Deux grosses occasions manquées, sans conséquence.

Moussa DEMBELE (7)



Emprunté et en manque de confiance il y a un mois, Moussa Dembélé retrouve des couleurs en ce début d'année civile. Impliqué sur 4 buts à Bourg-en-Bresse en Coupe de France (0-7), le buteur lyonnais a encore été très en vue à Bordeaux. Il est évidemment l'auteur du but victorieux, mais il trouve aussi la barre sur une frappe bien sentie (75eme) et n'a cessé de peser, alternant jeu de fixation et appels en profondeur.

Youssouf SABALY (3)



Piston droit dans le 3-4-3 proposé par Paulo Sousa, Youssouf Sabaly a été à la peine dans ce match. Le Franco-Sénégalais n'a pas toujours su naviguer dans les bonnes zones et a souffert face au volume de jeu de Maxwel Cornet. Il dévie d'ailleurs la frappe du Lyonnais dans son propre but. Remplacé rapidement en seconde période par Kalu (53eme).

La feuille de match

BORDEAUX – LYON : 1-2