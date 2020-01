L'OL rassurant sur l'état de Martin Terrier, victime d'un malaise

Martin Terrier a été victime tout à l'heure d'un malaise vagal lors de #OLTFC.

Notre joueur va mieux et il est conscient. 👍 pic.twitter.com/WI0rr3TPPa

— Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020

Martin Terrier a certainement fait peur aux fans de l'OL à la 26e minute du match contre Toulouse. Titulaire,, victime d’un malaise et a été remplacé par la nouvelle recrue rhodanienne Toko Ekambi.Via un communiqué publié sur Twitter, l'OL s'est voulu rassurant, sans pour autant donner de détails sur les causes du malaise subi par son joueur : « Martin Terrier a été victime tout à l'heure d'un malaise vagal lors de #OLTFC.», écrit le club rhodanien, qui va certainement faire passer une batterie de tests à son élément avant de dévoiler plus d'informations.