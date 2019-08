L'OL ne rebondit pas

Après deux cartons à Monaco (0-3) et face à Angers (6-0), l’OL semblait lancé sur de bons rails cette saison. A Montpellier ce mardi néanmoins, la machine rhodanienne s’est enrayée, stoppée par un court revers (1-0) qui appelait une réaction d’orgueil à domicile, ce samedi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Seulement les Gones n’ont pas su rectifier le tir devant leurs homologues girondins.

Malgré l’ouverture du score d’un Depay légèrement hors-jeu sur la transmission de balle inspirée de Terrier (31e), les hommes de Sylvinho n’ont pas su enfoncer le clou dans leurs temps forts, prêtant ainsi le flanc à un retour de flamme adverse qui s’est manifesté peu après l’expulsion de Thiago Mendes, sur un deuxième carton jaune, à l’heure de jeu. En embuscade devant le but de Lopes, Briand alors n’a pas manqué la cible, buteur d’une reprise puissante et ajustée imparable pour le portier lyonnais (67e).

En fin de rencontre, les Bordelais ont donné des sueurs froides à un public rhodanien qui n’a pas lésiné sur les banderoles à l’adresse de la LFP et de la ministre des Sports notamment. Des allusions plus ou moins lourdes au combat contre l’homophobie mené de concert par le gouvernement et les instances dirigeantes du football français cette saison.