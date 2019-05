L'OL ne rattrape pas son retard sur Lille

Les Lyonnais y voyaient une véritable finale dans la course au second sésame pour la Ligue des champions. Un choc qui a tenu toutes ses promesses dimanche soir au Groupama Stadium, même si les Gones, in fine, n’ont pas su obtenir le résultat escompté. Face à de solides Lillois, les hommes de Bruno Genesio n’ont guère signé qu’un match nul (2-2). Insuffisant pour mettre la pression sur des Dogues qui à trois journées de la fin du championnat conservent une marge de manœuvre de six longueurs dans la défense de leur précieuse deuxième place.

Les coéquipiers de Fekir, pourtant, ont bien tiré les premiers dans cette rencontre. Grâce à l’incontournable Terrier, bien aidé dans son entreprise il est vrai par le malheureux Gabriel (0-1, 11e). Qui d’autre alors qu’un ancien Lyonnais pour répondre à cet ancien Lillois buteur ? Peu après le retour des vestiaires, alors qu’il s’était jusqu’alors révélé maladroit dans ses tentatives, Rémy trouvait à son tour la faille après une bourde de Denayer (1-1, 50e). Moins de 20 minutes plus tard, Soumaré, lui aussi en embuscade, surgissait dans le dos de la défense rhodanienne pour ajuster Lopes à bout portant (1-2, 68e).

A cet instant précis de la partie, l’OL renonçait définitivement à la deuxième place, et glissait même du podium au profit d’une ASSE victorieuse à Monaco plus tôt dans la soirée (2-3). C’était sans compter toutefois la persévérance d’un Dubois qui dans la foulée, après les échecs successifs de Fekir et Dembélé, remettait les pendules à l’heure d’une reprise bien claquée (2-2, 74e). "Le match nul est logique, soufflait au coup de sifflet final Pépé sur l’antenne de Canal+. C'est un bon point qui va compter dans la course à la Ligue des champions. A nous de bien gérer désormais, sachant qu'on a encore deux matches à domicile…" Bordeaux et Angers se profilent en effet à l’horizon pour les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy, alors que les Gones, eux, ont rendez-vous à Marseille dimanche prochain. Avec plus que jamais les Verts sur leurs talons – des Stéphanois qui eux aussi vont avoir le privilège de recevoir lors des deux levées à venir (Montpellier, puis Nice).