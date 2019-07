L'OL n'a toujours pas de capitaine

Au-delà des interrogations sur l'identité de jeu souhaitée par Sylvinho et la composition de son équipe, une question cruciale se pose au sujet de cet Olympique Lyonnais 2019-2020. Qui sera le nouveau capitaine rhodanien ? Nabil Fekir est parti au Real Betis après avoir porté le brassard pendant deux saisons. Si l'OL a généralement géré la succession en interne, comme avec Maxime Gonalons et Alexandre Lacazette, il est plus difficile d'y voir clair aujourd'hui. Les candidats potentiels existent, mais ils sont soit voués à être remplaçants, soit dans une situation particulière.

Marcelo, qui a plusieurs fois assumé la fonction en l'absence de Fekir la saison dernière, devrait logiquement passer derrière la paire Jason Denayer-Joachim Andersen dans la hiérarchie des défenseurs centraux. On parle même d’un départ possible pour le rugueux stoppeur sud-américain. Anthony Lopes aurait pu faire l'affaire, mais sa situation contractuelle (son bail expire dans un an) et le fait que Sylvinho veuille que le brassard revienne à un joueur de champ, complique la chose. De plus, l'international portugais s'était vu retirer la charge du vice-capitanat en accord avec Bruno Genesio pour lui permettre de se concentrer, avec succès, sur ses performances sur le terrain.

Pour le reste, Lucas Tousart part a priori remplaçant derrière les deux recrues Jean Lucas et Thiago Mendes, et les "étrangers" Memphis Depay ou Bertrand Traoré n'ont ni l'envie d’exercer, ni le charisme d'un Juninho, emblématique capitaine en son temps. Mais alors qui ? Sylvinho a expliqué que s’il ne parvenait pas à trouver l’homme providentiel, il n’en désignerait pas de force et procéderait à un turnover. Une approche un peu bancale pour un club aussi ambitieux que l’Olympique Lyonnais. Deux noms font sens, néanmoins : ceux de Léo Dubois et Houssem Aouar.

Un "duel" Dubois-Aouar ?

Le premier va seulement entamer sa deuxième saison à l’OL, certes. Mais à Nantes, Dubois était un capitaine apprécié et son nouveau statut d’international plaide en sa faveur. On imagine d’ailleurs bien l’ancien Canari s’engager sur le long terme entre Rhône et Saône. Pour Aouar, il s’agirait davantage d’une question de tradition. Nommer un joueur formé au club pour succéder à trois autres Gones satisferait sans doute les supporters. Malgré son jeune âge (21 ans), l’international Espoirs est un garçon mature et relativement éloquent. C’est aussi sans doute le talent le plus sûr de l’effectif lyonnais. Néanmoins, les rumeurs de départ à son sujet sont fréquentes et il est plus difficile de se projeter sur sa présence dans les années qui viennent si sa montée en puissance se confirme.

Sylvinho apportera peut-être un début de réponse à cette question lors des prochaines sorties de l’OL. Cela commencera ce dimanche à 16 heures, contre Arsenal, dans le cadre de l'Emirates Cup. Alexandre Lacazette, ancien porteur du brassard, pourra peut-être donner un avis éclairé à Jean-Michel Aulas sur le sujet au moment d’évoquer le bon vieux temps.