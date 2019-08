L’OL, la thèse de l'accident de croissance

Une première défaite qui fait forcément mal. L’OL de Sylvinho a subi une première défaite ce mercredi à Montpellier lors de la 3e journée (0-1). Plus que la défaite en elle-même, c’est sans doute la manière qui va rester en travers de la gorge de l’entraîneur brésilien. En face, Montpellier avait bien préparé son coup mais les Gones doivent surtout regarder tout ce qu’ils ont mal fait. Et l’analyse-vidéo sera sans doute bien longue.

"Ils nous ont bougé." Léo Dubois

"Ils nous ont bougé. On doit réagir et gagner samedi. On n’était trop tendre dans l’entame. On ne doit pas perdre autant de duels. C’est à nous de réagir et d’être consistant sur la durée de la saison", plaide un Léo Dubois conscient des faiblesses de son équipe. Un manque d’engagement qui a eu pour conséquence de laisser la main aux Montpelliérains qui ont fait la différence grâce à l’exceptionnel but de Souquet.

"Nos lignes étaient un peu trop espacées et dans les duels ou deuxièmes ballons, ils étaient plus présents et on prenait un peu des vagues", ajoute Dubois. De fait, offensivement, les Lyonnais ont été bien trop faibles. Aucune animation, un Dembélé tout seul en pointe et globalement un manque d’idée qui a clairement tranché avec les deux premières sorties.

Pour autant, l’OL ne veut surtout pas tomber dans le catastrophisme et assure ne s’être pas vu trop beau. "On n’est pas passé à côté pour autant, c’est un gros match ici, toujours. Par le passé, on a pu se relâcher contre des adversaires supposés plus faibles, mais ce n’est pas le cas avec Montpellier, on ne les a pas pris à la légère", confie ainsi Lucas Tousart pour Le Progrès. Les Gones devront quoiqu’il en soit avoir retrouvé leurs esprits pour la réception de Bordeaux samedi.

Tousart : "Il ne faut pas s'alarmer"