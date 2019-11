L'OL inquiet pour Depay

Séduisant en première période, l’Olympique Lyonnais a montré un tout autre visage après la pause, les hommes de Rudi Garcia peinant à retrouver la maîtrise qui avait été la leur jusqu’à la mi-temps. Et si Benfica est revenu des vestiaires avec de toutes autres intentions, se montrant bien plus pressant, il est difficile de ne pas voir un lien de cause à effet avec la sortie prématurée de Memphis Depay.

Une sortie à la pause à laquelle l’international néerlandais a eu bien du mal à se résoudre mais qui était inévitable aux yeux de Rudi Garcia. "Même si Memphis aurait aimé reprendre, je n'ai pas voulu prendre de risque, a ainsi confié l’entraîneur lyonnais au micro de RMC Sport. Quand vous perdez votre leader technique, vous redonnez un nouveau souffle à l'équipe adverse. Mais il était hors de question de prendre des risques. Sur une derrière accélération en fin de première période, il a senti quelque chose."

Et ce "quelque chose" risque bien de priver le meilleur buteur lyonnais cette saison du choc face à l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Jean-Michel Aulas n’a en tout cas pas caché son pessimisme. "La tendance n'est pas très bonne, a-t-il signifié d’emblée. On va attendre qu’il passe des examens demain (mercredi). Il faudra trouver des solutions, Ce sera le coach et Juninho qui les trouveront. J’ai senti à la mi-temps que les joueurs étaient touchés. C’est le plus beau des compliments pour Memphis. Aujourd’hui, c’est le leader de fait." Un leader sur le flanc.