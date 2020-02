L’OL défend Thiago Mendes… mais s’interroge

Thiago Mendes convoqué par l’OL

Il est clairement l’une des recrues estivales les plus décevantes de l’Olympique Lyonnais. Arrivé avec l’étiquette d’un milieu de terrain de grande qualité et restant sur une très bonne saison avec le LOSC,Ce qui lui vaut de plus en plus de critiques sur les réseaux sociaux, tant sur son niveau de jeu que sur son implication et son langage corporel. Mais ce n’est pas tout. Depuis quelques jours, des rumeurs sur ses prétendues sorties nocturnes circulent. Ce qui n’a pas été du goût du Brésilien, qui a regretté ces « fausses allégations » destinées à « faire le buzz » dans un message publié sur Instagram. L’OL l’a d’ailleurs publiquement soutenu dans un communiqué : « Il est intolérable de faire référence à des activités extra-sportives qui ne sont pas avérées et que contestent le joueur », a écrit le club rhodanien mardi.



Et pour en remettre une couche, Rudi Garcia s’est également rangé du côté de son joueur en conférence de presse. « Pour l‘instant je fais confiance à Thiago quand il me dit qu’il travaille en bon professionnel. Je préfère lui faire confiance à lui plutôt qu’aux fake news qu’on trouve sur le net », a-t-il déclaré, expliquant en substance que si écarts il y avait, ils finiraient par se voir. Mais en coulisses, Lyon aurait quelques doutes selon L’Equipe. L’ancien Lillois aurait fait l’objet de « critiques et d’interrogations jusqu’en interne » sur ses habitudes nocturnes… chez lui. Comme lorsque sa compagne a diffusé, récemment, des vidéos d’une soirée animée et tardive à domicile, peu de temps avant un match. Thiago Mendes aurait même été convoqué pour être sensibilisé sur sa vie en dehors des terrains et son usage des réseaux sociaux. Loin d'être anodin...

Gardia : "Je fais confiance à Thiago Mendes"