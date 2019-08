L'OL dans l'incertitude à Monaco

Quel sera le visage de l'OL cette saison ? Difficile à dire tant la mutation opérée cet été par le club rhodanien a été importante. Le coach Bruno Genesio et son capitaine Nabil Fekir sont partis. Un tandem brésilien Juninho-Sylvinho est arrivé pour prendre en charge la direction sportive et le coaching avec la promesse d'un Jean-Michel Aulas plus discret. Le tout saupoudré d'un mercato agité à des postes clés. Rarement Lyon aura connu pareil chamboulement à l'intersaison. Avec pour conséquence immédiate des matches amicaux ratés et des buts encaissés à la pelle, dernier exemple en date avec la correction reçue samedi dernier à Bournemouth (3-0).

Si le chantier semble immense, l'heure n'est déjà plus au travail mais à sa concrétisation puisque la Ligue 1 reprend vendredi pour les Gones, au stade Louis-II de Monaco. "Je suis impatient de débuter la saison, a assuré Sylvinho ce mercredi en conférence de presse. L'équipe va progresser sur les 3-4 prochains matchs. J'ai hâte d'y être. On doit encore progresser techniquement." Techniquement mais pas seulement, c'est encore bien flou à Lyon. "Il ne faut pas tirer des conclusions trop rapidement, rétorque le nouvel entraîneur. On a une équipe technique. On doit encore évoluer et intégrer les nouveaux joueurs. Vous allez découvrir le prochain capitaine vendredi. On va avoir un capitaine mais plusieurs leaders. Ce n'est pas un sujet qui me préoccupe."

"Défendre avant d'attaquer"

En attendant l'identité du capitaine, la défense, capable d'encaisser 13 buts en cinq rencontres de préparation, est en revanche bien à l'ordre du jour avec un possible recrutement supplémentaire après les signatures de Joachim Andersen (Sampdoria) et Youssouf Koné (Lille). "On cherche une solution pour la défense. Cela peut être un joueur polyvalent qui peut évoluer à plusieurs postes. Le plus important pour moi est de m'adapter aux caractéristiques de mes défenseurs. Je veux que mes latéraux pensent à défendre avant d'attaquer."

Dans quel système ? Là encore, mystère... "Je suis un amoureux du système tactique mais je suis encore plus amoureux du football que du système tactique. Je vais adapter ma tactique aux besoins de l'équipe et à l'adversaire. Le système peut évoluer." Seule certitude, et même si l'ancien Lyonnais Sidney Govou se montre satisfait du mercato, l'OL devra montrer un tout autre visage en Principauté que lors des ses dernières sorties. Sous peine de vilaine déconvenue pour ce Lyon à l'accent brésilien.